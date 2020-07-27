شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يبلغ وزراء الحكومة عدم انتهاء الحدث على الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ وزرائه أن الحدث على الحدود مع لبنان لم ينتهي وطلب منهم عدم التصريح.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية نحو الحدود مع لبنان.

وقالت قناة العربية، إن هناك مشاورات أمنية إسرائيلية لتقييم حادث مزارع شبع.

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وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل حالة توتر شديدة، حيث أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الأخر قتل 4 عناصر من حزب الله.

ذكرت قناة العربية أن اجتماع أمني إسرائيلي مرتقب لبحث التصعيد مع حزب الله.، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بانى جانتس قررا عقد اجتماع عاجل لـ"الكابنيت" للبحث حول التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان.

وأوضحت صحيفة " معاريف" سيضم اجتماع الكابنيت رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافى، ورئيس الشاباك ناداف ارجمان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخ من نوع "كورنيت" أطلق مساء اليوم الاثنين على الية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بعملية تمشيط على طول الحدود مع لبنان.