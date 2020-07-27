شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعفى المشتركين فى خدمتى الكهرباء والماء من الرسوم 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء البحرينى إعفاء المشتركين فى خدمتى الكهرباء والماء من المواطنين فى مسكنهم الأول من دفع الرسوم البلدية لفترة ثلاثة شهور بدءًا من يوليو 2020، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عن بُعد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

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يأتى القرار تنفيذًا للتوجيهات الملكية عاهل البلاد بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد - 19) عالميًا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازى مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعى التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، ودعمًا للجهود الوطنية بقيادة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأهاب مجلس الوزراء البحرينى بالمواطنين والمقيمين الكرام بالالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وبخاصة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك لمقتضيات الظروف الحالية وما تستوجبه من إجراءات، لتجنب ارتفاع الحالات والتقليل من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19.

كما وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الهيكل التنظيمى لهيئة رعاية شؤون الخيل، وذلك باستحداث إدارتين وتحديد مستوى منصب الرئيس التنفيذى.