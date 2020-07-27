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عودة الهدوء فى المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عودة الهدوء فى المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

 

وقبلها دعا قائد قوات اليونيفيل إلى ضبط النفس فى جنوب لبنان.

 

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وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب يقطع اجتماعاته لمتابعة التطورات على الحدود مع إسرائيل.

 

وقبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن اجتماع أمنى إسرائيلى مرتقب لبحث التصعيد مع حزب الله.

 

وفى وقت سابق أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الأخر قتل 4 عناصر من حزب الله، جاء ذلك نقلا عن العربية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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