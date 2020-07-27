شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الهدوء فى المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عودة الهدوء فى المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وقبلها دعا قائد قوات اليونيفيل إلى ضبط النفس فى جنوب لبنان.

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وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب يقطع اجتماعاته لمتابعة التطورات على الحدود مع إسرائيل.

وقبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن اجتماع أمنى إسرائيلى مرتقب لبحث التصعيد مع حزب الله.

وفى وقت سابق أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الأخر قتل 4 عناصر من حزب الله، جاء ذلك نقلا عن العربية.