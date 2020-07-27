شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: إطلاق النار كان من جانب إسرائيل فقط ولم يحصل اشتباك من قبل عناصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد "حزب الله" اللبنانى اليوم الإثنين، بأنه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار فى منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكدا أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ وزرائه أن الحدث على الحدود مع لبنان لم ينتهي وطلب منهم عدم التصريح.

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وقالت قناة العربية أيضًا، إن هناك مشاورات أمنية إسرائيلية لتقييم حادث مزارع شبع، وأن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية تتحرك نحو الحدود مع لبنان.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل حالة توتر شديدة، حيث أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الأخر قتل 4 عناصر من حزب الله.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخ من نوع "كورنيت" أطلق مساء اليوم الاثنين على الية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بعملية تمشيط على طول الحدود مع لبنان.