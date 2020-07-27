شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع في الصومال وآخرها قرار مجلس الشعب الصومالي يوم 25/7/2020 حجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية، والمداولات الجارية جارياً لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواصلة الأوليات الرئيسية للبلاد وفي طليعتها دعم الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، والتوصل إلى وفاق وطني بين الحكومة الاتحادية والولايات، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الكوارث الإنسانية.

وفي هذا الإطار دعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني وبخاصة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين السيد رئيس جمهورية الصومال الاتحادية والسادة رؤساء الولايات الاتحادية في مدينة "طوسمريب" عاصمة ولاية جلمدغ يومي 11-12 من شهر يوليو الجاري، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف الصومالية ذات الصلة في رسم نموذج انتخابي يصب في صالح تطوير مسيرة بناء الدولة الصومالية، واستمرار التعاون بين قادة الصومال من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو حياة مستقرة وآمنة.

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وأكد المصدر، وقوف الجامعة العربية إلى جانب الجهود الصومالية الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل، ومواجهة تحديات التنمية، ومكافحة الإرهاب.