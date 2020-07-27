شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: ضبط 3 مخالفين لحظر التجول أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنه تم ضبط عدد المخالفين لقرار حظر التجول الجزئى يوم أمس الأحد، بلغ 3 مخالفين، مواطن كويتى، و2 آخرين من جنسيات أخرى، مشيرة إلى أنه لم يكن بينهم أى مخالفين للحجر المنزلي.

و وفقا لما نشر على موقع "القبس" الإخبارى، أكدت وزارة الداخلية فى بيان اليوم الاثنين، أن كل المخالفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتمت إحالتهم لجهات التحقيق المختصة، وسجلت بحقهم قضايا فى هذا الشأن.

و على صعيد أخر، كان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن اليوم الإثنين، شفاء 684 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 55 ألفا و57 حالة.

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وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 684 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 776 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 54 ألفا و373 متعافيا.