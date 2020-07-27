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عودة الهدوء إلى المنطقة الحدوية بين لبنان وإسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل العربية فى خبر عاجل، بعودة الهدوء إلى المنطقة الحدوية بين لبنان وإسرائيل.

وفيما أفاد "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، بأنه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكدا أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط.

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ونفى حزب الله، محاولة تسلل عناصره في مزارع شبعا، إذ أكد الحزب اللبناني أن "كل ما يجرى تداوله عن إحباط عملية تسلل هو محاولة إسرائيلية لاختراع انتصارات وهمية".

واستنكر "حزب الله" ما قال إنه "إصابة منزل فى بلدة الهبارية"، مضيفا أن هذا أمر "لا يمكن السكوت عنه وأن غدا لناظره قريب".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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