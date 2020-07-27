شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأة سورية بسبب اعتداء مرتزقة أردوغان بالقذائف على ريف الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت امرأة جراء اعتداء مرتزقة قوات الاحتلال التركى من التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالى.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مرتزقة قوات الرئيس التركى اعتدت بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة على منازل المواطنين فى بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالى، ما تسبب بإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

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وأشارت إلى أن الاعتداء الإرهابى على البلدة أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين الأهالى ما اضطر عدد منهم إلى النزوح من البلدة.

واعتدت قوات الاحتلال التركي الخميس الماضي بالقذائف الصاروخية على قرية باب الخير وعدد من القرى بمنطقة أبو راسين بريف الحسكة الشمالى، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات.