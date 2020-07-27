شكرا لقرائتكم خبر عن 616 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 27973 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى1163، بعد تسجيل 8 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
كما تم تسجيل 366 حالة شفاء ليرتفع إجمالي إلى 18837
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