شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1455 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس "كورونا"، أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه بعد إجراء 327 تحليلا ، من بينها 51 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ثبت تسجيل 12 تحليلا إيجابيا، من بينها 3 حالات إصابة جديدة، 1 منها حالة إصابة محلية، وحالتي إصابة وافدة، و9 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التونسية تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.