شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية: حالة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة الكويتية، أن حالة الشيخ صباح الأحمد مستقرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وكان الديوان الأميرى بالكويت، قد أكد مؤخرا، أن الشيخ صباح الأحمد بحالة صحية مستقرة، وذلك عقب وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج. وفق صحيفة الراى.

غادر أرض الكويت الشيخ صباح الأسبوع الماضى، متوجهاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج، وتلقى الأمير برقيات اطمئنان على صحته من عدد من قادة ومسؤولي الدول تمنوا له دوام الصحة وموفور العافية.

وقد كان فى وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.