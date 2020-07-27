شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العمانية تناشد المواطنين تقليل الحركة أيام العيد للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت اللجنةُ العليا بسلطنة عمان المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من التجمعات فى عيد الأضحى، وناشدت العمانيين والمقيمين بتوخى الحذر بحسب صحيفة عمان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنةُ العليا بسلطنة عمان صباحَ اليوم الإثنين، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالى والسعادة أعضاء اللجنة، وذلك في المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسُبُلِ تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تابعت اللجنة سير عملية تطبيق قرار الإغلاق التام بين محافظات السلطنة المختلفة، ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (7:00) السابعة مساءً حتى الساعة (6:00) السادسة صباحًا الذي بدأ سريانه يوم السبت الفائت، وتشيد اللجنة بما لاقاه هذا القرار من التزامٍ كبيرٍ من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ما سيؤدي بعون الله تعالى إلى وقاية النفس والأهل والمجتمع بوجهٍ عامٍ من الإصابة بهذا المرض، وما ينجم عنه من مضاعفات صحيّة غير محمودة، وإلى تعزيز مقدرة القطاع الصحّي للاستجابة لهذا المرض وغيره من الأمراض.



وتحثّ اللجنة سائر أفراد المجتمع على ضرورة توخّي الحذر الشديد في أيام عيد الأضحى المبارك، وتناشدهم تقليل الحركة ما أمكن في أوقات النهار وتجنّب التجمعات الأسريّة والاجتماعيّة أيًا كان نوعها، لِمَا ثبت علميًا من تسبب التجمّعات في تفشّي المرض بين أعدادٍ كبيرةٍ من الناس. وتعيد اللجنة التأكيد على استمرار التعامل الصارم مع المخالفين لقراراتها المختلفة.

ومن جانبها، قالت صحيفة عمان، أن وحدات من الجيش السلطاني العماني تواصل مهام أعمالها في جميع نقاط السيطرة والتحكم المشتركة منذ اليوم الأول لتنفيذ خطة الإغلاق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.

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فيما تتواصل جهود كل من سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع لتقديم الدعم والإسناد الجوي والبحري والهندسي والفنى، فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل البرية والجوية والبحرية بمختلف أنواعها لتسهيل عملية الإمداد بالمواد الغذائية والمعيشية واللوجستية والمواد الأخرى للمواطنين والمقيمين سواء لمحافظة مسندم وبعض المناطق الأخرى.

وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة وقطاع الإغاثة والإيواء، وبما يضمن الاستمرار فى تعزيز العمل الوطنى المشترك بين قوات السلطان المسلحة والجهات الحكومية الأخرى، هذا وتتواصل جهود قوات السلطان المسلحة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية في تنفيذ الخطة المشتركة وتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة لإغلاق جميع مداخل ومخارج محافظات السلطنة وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وبدأت السلطات العمانية، مساء السبت، الماضى إجراءات الإغلاق التام بين محافظات السلطنة كافة، وذلك في إطار آليات التعامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الوقاية منه وسبل تجنب انتشاره والتعامل مع آثاره المختلفة.

يأتى ذلك نظرًا لزيادة أعداد المصابين بالمرض، وللحدّ من انتشاره حماية لأفراد المجتمع، ودعمًا للقطاع الصحّي، وتعزيزًا لقدراته على مواجهته، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وكان قد تم إقرار منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا إلى يوم السبت 8 أغسطس المقبل.