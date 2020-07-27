شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى فى هجوم مسلحون مجهولون على منزل "قيادى سابق فى الفصائل المسلحة" بدرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم مسلحون مجهولون منزل قيادي سابق لدى الفصائل الإرهابية المسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا فى سوريا، وأطلقوا النار على المتواجدين في المنزل، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن المسلحين هاجموا المنزل وأطلقوا النار على المتواجدين في المنزل، ما أدى لمقتل 5 أشخاص من مقاتلين وقادة سابقين لدى الفصائل، ممن أجروا تسويات ومصالحات، كما تسبب الاستهداف بإصابة آخرين بجراح.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة و 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، إن وزارة الصحة السورية، قالت إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 36 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 627 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 24 إصابة يوم أمس تركزت 20 منها في دمشق وأعلنت الوزارة اليوم أنها خصصت 4 مراكز صحية جديدة لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص الفيروس للراغبين بالسفر خارج البلاد.