التحرير الفلسطينية: المساس بالمقدسات إشعال لـ"حرب دينية"

رام الله/ أيسر العيس /الخليج 365

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، أن ممارسات المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي "عملية إشعال لحرب دينية، بحماية من الحكومة الإسرائيلية".

وفجر الإثنين، أحرق مستوطنون يهود، لأجزاء من مسجد "البّر والإحسان" بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، وخطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية.

وأدانت عضو تنفيذية المنظمة، حنان عشراوي، في بيان، تلك الواقعة.

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وأشارت عشراوي إلى "تصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون ضد المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية".

وأكدت أن تلك الممارسات هي "إشعال لحرب دينية تحدث بحماية وتوجيه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المتطرف".

ودعت عشراوي، المجتمع الدولي ومؤسساته، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، وتوفير الحماية العاجلة للمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات الإسرائيليين الذين يقطنون عشرات المستوطنات في الضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.