"حماس" تدين "اعتداءات" إسرائيل على لبنان وسوريا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، استهداف إسرائيل للأراضي اللبنانية والسورية.
وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "ندين الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية بشكل مستمر".
وأضافت: "نؤكد دعمنا الكامل لحق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها".
والإثنين، قال الجيش الإسرائيلي، إنه أحبط هجوما خططت له منظمة حزب الله اللبنانية، في منطقة جبل روس، الحدودية.
ومنذ عدة أيام، يعزز الجيش الإسرائيلي من تواجده في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من منظمة حزب الله.
وكانت منظمة حزب الله توعدت بالرد على مقتل أحد عناصرها في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، على موقع قريب من العاصمة السورية دمشق، قبلل أيام.
ومن حين إلى آخر، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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