شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن وسرق مركبة وسلب عمالة وافدة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، بعد تورطه بانتحال صفة رجل أمن واستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهم استخدم المركبة المسروقة في ارتكاب عدد من جرائم سلب العمالة الوافدة في حيي (السويدي ومنفوحة) وسرقة ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

ورغم مقاومة المتهم ومحاولته الهرب إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه، وضبطه في المركبة التي استولى عليها وبحوزته مبلغ مالي وعملات أجنبية وجهازي جوال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.