شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تعلن بدء التسجيل في برنامج «حامل المسك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت عمادة شؤون الطلاب و عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى عن بدء التسجيل في برنامج “حامل المسك”. Advertisements ويهدف البرنامج لتعزيز دور الطلاب المميزين أكاديميا في التأثير الإيجابي على أقرانهم شركاء النجاح لتطوير أداءهم جميعا كفريق دراسي. وأضافت جامعة أم القرى أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــا).

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