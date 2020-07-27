"الإنجيلية" المصرية تعلن موعد عودة الصلاة في الكنائس

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية اجتمع برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الاثنين، عبر وسائلِ التواصل الإلكتروني لمناقشة العودة التدريجية للعبادة في الكنائس.

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وقررت الكنيسة "العودة التدريجية للعبادة في الكنائس اعتبارا من يوم الاثنين 3 أغسطس/ آب المقبل، على أن يستمر تعليق العبادة يومي الجمعة والأحد لحين إشعار آخر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في الفيلم الاسترشادي المرفق بهذا البيان، وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وأضافت "بالنسبة للجنازات والأفراح يسمح بحضور 50% من مساحة القاعة أو الكنيسة. كما تم السماح بعقد الاجتماعات الإدارية بحد أقصى 50 شخصًا في قاعة تتسع على الأقل لـ100 شخص".

وتابعت "السماح بزيادة نسبة الحضور في بيوت المؤتمرات وبيوت الخدمة والضيافة والخلوة لتصل إلى 50% من مساحة البيت للأسر والأفراد، مع إمكانية عقد اجتماعات بحسب نظام العودة إلى الكنائس".

وأضافت "السماح بزيادة نسبة الحضور في إجراءات الرسامة والتنصيب لتصل إلى 50% من مساحة قاعة الكنيسة.وأيضا السماح بعودة فريضة العشاء الرباني مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في الفيلم الاسترشادي وتوصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية".