العثور على طفل مشنوق داخل مبنى مهجور في سوريا

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السورية، أبلغت أسرة الطفل عن فقده يوم السبت بعد خروجه من منزله الكائن في حي الفردوس، ليعثر عليه مشنوقا.
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وذكر العديد من الأهالي أن مدينة الرقة تشهد العديد من حالات خطف واختفاء الأطفال في الآونة الأخيرة.
ومنذ أيام، خطفت طفلة من حي المشلب، كما فقد بعدها طفلان مع والدتهما من وسط المدينة دون معرفة مصيرهم.
وأحيانا ما تتم حالات الخطف على يد مسلحين مجهولين، وسط مناشدات الكثيرين بالكشف عن الفاعلين، ووقف "عمليات الخطف المتكررة بحق الأطفال" وتوخي الحيطة والحذر.
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