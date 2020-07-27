السعودية: ندعم مصر في قراراتها بشأن ليبيا

وقال ابن فرحان، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصرية، بالقاهرة اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تدعم مصر في قراراتها بخصوص ليبيا، وإن المملكة أعلنت ذلك من قبل وتجدد دعمها.

وأضاف ابن فرحان: "ندعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا وضرورة إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية المصرية في أكثر من قضية، وأن السعودية مع مصر في جميع القرارات.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن توجيهات قيادة المملكة، هي التنسيق الكامل مع مصر فيما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

وأتم وزير الخارجية السعودي: "المملكة العربية السعودية ومصر يد واحدة".