بالتزامن مع القصف الإسرائيلي... وزير الخارجية اللبناني يؤكد حق بلاده في الدفاع عن النفس

وفي تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز"، اعتبر وزير الخارجية اللبناني أن نشر الجيش الإسرائيلي البطاريات المضادة للصواريخ والمدافع على الحدود الإسرائيلية المحاذية للبنان هو أمر "غير مبرر".

© Sputnik . Zahraa al-Amir

وشدد الوزير على تمسك بلاده بتواجد قوات اليونيفيل والتزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 المتعلق بحفظ الأمن والسلم في جنوب لبنان، وعلى تمسك بلاده بالأمن وبالخط الأزرق وحق لبنان بالدفاع عن نفسه "ضد أي عدوان".

Advertisements

وعوّل حتى على الدور الذي تلعبه الدول الصديقة في ظل الظروف المتوترة في الوقت الراهن، معتبرا أن وجود قوات "اليونيفيل" يشكل مصلحة "إقليمية ودولية لكي لا يتحول لبنان إلى أتون حرب للآخرين".

وبالتزامن مع تصريحات الوزير اللبناني، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا شديدا في الساعات الأخيرة، وكشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعة تابعة لـ"حزب الله" تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولة استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها، ولا تزال الاشتباكات قائمة حتى الآن بين عناصر "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.

وبدورها، أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، حدوث قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المرتفعات الجبلية في المنطقة، تحديدا في المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا، ومحيط موقع رويسات العلم، استمر لساعة من الزمن.