الكاظمي يوجه بتسخير كل إمكانيات العراق لتجاوز أزمة الكهرباء

صرح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ببيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ترأس، اجتماعا استثنائيا خصص لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء"، لافتا إلى أن "الاجتماع درس الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وسبل إيجاد الحلول السريعة لها".

وأضاف الكاظمي وفقا للبيان، أن "الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، قد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيئ"، مبينا أنه "لن ندخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أن نقدّم له أفضل ما يمكن".

ووجه الكاظمي بـ"الاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن تسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي".

ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.