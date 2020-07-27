السودان.. حكام الولايات المدنيون يؤدون اليمين الدستوري

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أدى الحكام المدنيون لـ 18 ولاية سودانية، الإثنين، اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستوري في القصر الرئاسي بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

والأحد، وجه حمدوك، الحكام المدنيين للولايات بتعزيز الجانب الأمني في ولاياتهم، بعد أن أصدر مرسوما، الأربعاء، بتعيين 18 واليا مدنيا، بينهم امرأتان.

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واتفق حمدوك وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين.

وتأخر تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وبدأت في السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/آب الماضي، تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير".

وقوى "إعلان الحرية والتغيير" هي قائدة الحراك الاحتجاجي، الذي أجبر قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.