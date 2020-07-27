قطر تعلن رغبتها في استضافة الأولمبياد

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، الإثنين، رغبتها في استضافة إحدى نسخ دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة.

وتقدمت قطر بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى "الحوار المتواصل" وغير المُلزِم، توجهًا منها بشأن استضافة الدورات المقبلة من الألعاب الأولمبية.

وسلمت قطر طلبها عبر خطاب رسمي إلى المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

Advertisements

ونقلت شبكة "بي إن سبورت" عبر موقعها، تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، قال فيها: "يعتبر إعلان اليوم الخطوة الأولى في حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية باستضافة الدورات المقبلة التابعة للجنة الأولمبية".

وأضاف الشيخ جوعان: "لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن استضافت الألعاب الأولمبية من قبل. ترمز الحلقات الأولمبية إلى السلام والوحدة والأمل لجميع شعوب العالم بما في ذلك شعوب منطقتنا".

وتستعد قطر لاستضافة مونديال 2022 على أراضيها، كأبرز حدث رياضي تشهده المنطقة العربية عبر تاريخها، حيث قامت الدوحة، ببناء العديد من المرافق الرياضية الحديثة، بالإضافة إلى شبكة مواصلات عصرية.

والألعاب الأولمبية أو الأولمبياد هو حدث رياضي دولي يشمل الألعاب الرياضية الصيفية والشتوية، يشارك فيه الرياضيون من كلا الجنسين في المنافسات المختلفة ويمثلون دولاً عديدة، وينظم كل سنتين في السنوات الزوجية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.