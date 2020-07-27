كورونا.. 96 وفاة بالعراق و27 بالسعودية

عواصم عربية/ الخليج 365-

أعلن العراق، الإثنين، تسجيل 96 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت السعودية 27، وسلطنة عمان 9، والكويت 5 وفيات، إضافة إلى 292 إصابة بقطر، وفق بيانات رسمية.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، 96 وفاة و2553 إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 112 ألفا و585، بينها 4 آلاف و458 وفاة، و77 ألفا و144 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 27 وفاة و1993 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 268 ألفا و934، بينها 2760 وفاة، و222 ألفا و936 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة، 9 وفيات و1053 إصابة بالفيروس.

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وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 77 ألفا و58، بينها 393 وفاة، و57 ألفا و28 حالة تعاف.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة، 5 وفيات و606 إصابات بالوباء.

وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 64 ألفا و379، بينها 438 وفاة، و55 ألفا و57 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة، 292 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 109 آلاف و597، بينها 165 وفاة، و106 آلاف و328 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 16 مليونا و480 ألفا، توفي منهم أكثر من 653 آلاف، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و91 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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