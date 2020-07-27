سياسي كردي: تواق لزيارة إسطنبول والصلاة في آيا صوفيا

السليمانية/ الخليج 365

قال محمد حكيم، مسؤول المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في إقليم كردستان شمال العراق (كوميل)، إنه يتوق للقدوم إلى اسطنبول في أقرب وقت ممكن والصلاة في مسجد آيا صوفيا الكبير.

وأضاف حكيم لمراسل الخليج 365 في السليمانية (شمال العراق)، أن إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة، هو تطور سارٌ للغاية.

وأشار حكيم إلى أنه كمواطن كردي وسياسي عراقي تلقى بكثير من الفرح والسعادة أنباء إقامة صلاة الجمعة الأولى في آيا صوفيا منذ عام 1934.

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وقال: "أود أن أهنئ جميع المسلمين بمناسبة أداء صلاة الجمعة الأولى في المسجد. أنا تواق لزيارة إسطنبول والصلاة في آيا صوفيا بعد تخفيف الإجراءات المتخذة بسبب انتشار فيروس كورونا واستئناف الرحلات الجوية مرة أخرى".

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا" بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.



و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسطالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.