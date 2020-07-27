وزير “الشؤون الإسلامية” يدشن البرنامج الدعوي في الحج “حج بسلام وأمان”

يدشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الساعة التاسعة مساءً البرنامج الدعوي في موسم حج هذا العام 1441هـ، تحت عنوان ( حج بسلام وأمان)، الذي تنظمه الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ويستمر البرنامج حتى الثاني عشر من شهر ذي الحجة، بمجموعة من المحاضرات العلمية والدعوية ، عبر منصات الوزارة بالتواصل الاجتماعي، وتناقش عددا من القضايا التي تهم الحاج.

ويفتتح البرنامج اليوم تمام الساعة التاسعة مساءً بكلمة يلقيها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر قناة الوزارة باليوتيوب .

وتنطلق محاضرات البرنامج يوم غد الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة حيث يلقي عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، محاضرة بعنوان “وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام” في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يلقي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد محاضرة بعنوان “صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم” في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما سيشارك في البرنامج عددٌ من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات، وستشمل الموضوعات على جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام يوم عرفه، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله، و(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، و “إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم”، (واذكروا الله في أيام معدودات)، ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم.

الجدير بالذكر، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية التوعوية من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالتها المجتمعية، واستمرار أنشطتها المختلفة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عن بعد حيث سيتم بث جميع المحاضرات على حساب الوزارة في اليوتيوب .