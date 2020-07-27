شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: حملة لتصحيح 364 مركبة من نوع «BYD» بسبب نوع الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة لتصحيح364 مركبة من نوع F3B” BYD” من إنتاج 2017 – 2020.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، إن الاستدعاء جاء بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 93) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

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ودعت وزارة التجارة مالكي المركبات المعلن عنها إلى التحقق من شمول رقم هيكل السيارة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة، والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من التعويض بتمديد فترة ضمان المحرك حسب الآتي: 2017 يكون التعويض عنها 18 شهرًا أو 30.000 كلم “أيهما أسبق”، 2018 – 2019 يكون التعويض عنها 12 شهرًا أو 20.000كلم “أيهما أسبق”، و2020 يكون التعويض عنها 6 أشهر أو 10 آلاف كلم “أيهما أسبق”.