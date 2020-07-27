شكرا لقرائتكم خبر عن تغنيك عن شراء رافعة.. مواطن يشرح طريقة بسيطة لرفع الذبيحة وسلخها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر سعد الشهري المختص بتوعية المستهلك مقطع فيديو لأحد المواطنين يشرح فيه طريقة رفع الذبيحة بأدوات سهلة وبسيطة، وذلك للاستغناء عن شراء رافعة لتعليق الذبيحة وسلخها. وشرح المواطن من خلال المقطع طريقة رفع الذبيحة، وذلك بواسطة حبل بطول 4 أمتار ويتم عقد عقدتين ثم رفع الذبيحة وتعليقها بأحد تلك العُقد بصورة سهلة. وتفاعل مع المقطع عدد كبير من المواطنين، حيث حصد المقطع أكثر من 219 ألف مشاهدة، ومئات المشاركات وإعادة التغريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغنيك عن شراء رافعة.. مواطن يشرح طريقة بسيطة لرفع الذبيحة وسلخها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.