شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تُطلق تطبيقاً لحجز موقع لبيع الأغنام خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت أمانة الرياض، اليوم الاثنين،موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا ذكيًا للبرنامج الموسمي للأضاحي، بهدف تقديم أفضل الخدمات للسكان والتيسير عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وحسب تغريدة نشرتها أمانة الرياض عبر حسابها بموقع تويتر، فيمكن عبر التطبيق والموقع إجراء 3 خدمات يحتاجها سكان الرياض وهي، حجز موقع لبيع الأغنام في المراكز المؤقتة، والاستفادة من الخرائط للوصول إلى المواقع المؤقتة والدائمة لبيع الأغنام وأسواق الماشية والمسالخ الأهلية المعتمدة.

كما يمكن عبر التطبيق والموقع الإلكتروني استعراض قوائم المطابخ المصرح لها بالذبح ومعلومات التواصل معها، وتشمل مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال فترة العيد.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني منهناأو تحميل التطبيق بنسخةأيفونهناأو الأندرويد منهنا.