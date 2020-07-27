شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور نتائج الأهلية للدورة 33 (شهر أغسطس 2020).

وأكد “حساب المواطن” أنه للتحقق من الأهلية يمكن للمستفيدين الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (أضغط هنا).

وجدَّد “حساب المواطن” التأكيد على أن التسجيل في البرنامج موقوف إلى أن تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا، وذلك ردًا على عدد من الاستفسارات التي وردته على موقع “تويتر“.

وأوضح البرنامج، أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى الدفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية “عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد