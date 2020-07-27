الجيش المصري: استعداد قتالي على الاتجاه الغربي للبلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدرعات تابعة للجيش المصري

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين اجراءات اصطفاف واستعداد قتالي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد وذلك في اطار خطة لحماية الحدود والأمن القومي على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان ان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد تفقد هذه الاجراءات في اطار تلك الخطة على كل الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة المصرية.

وأوضح المتحدث ان رئيس الاركان استمع في هذا السياق الى الاجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي وعرض قرارات القادة على المستويات كافة وتنظيم التعاون بين عناصر تشكيل "العملية الاستراتيجية" للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة "بما يضمن تنفيذ العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة".

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كما ناقش رئيس الاركان عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة في أثناء سير أعمال القتال.

واكد المتحدث ان رئيس الاركان قام بالمرور على العناصر المصطفة "للاطمئنان الى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات".