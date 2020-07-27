وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "حزب الله" اللبناني قام بعملية استهداف لألية عسكرية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. كما ذكرت المصادر عن انفجارات سمعت في مستوطنة "كريات شمونة" الحدودية مع لبنان. وفي السياق نفسه، قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف المناطق والمدن اللبنانية المحاذية للموقع الإسرائيلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: استهداف المقاومة اللبنانية لآلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم بمزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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