وحسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأذربيجانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين:
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وأضافت أنه خلال الاجتماع، ناقش نائب وزير الخارجية آراز عظيموف مع سفير الأردن، قضية الأنباء حول توريد الأسلحة لأرمينيا وبيع الأردن للأسلحة (إلى أرمينيا).
بدوره، قال سفير الأردن إنه "يتفهم قلق الجانب الأذربيجاني". ووعد ببذل كل جهد ممكن لحل الوضع.
ويستمر النزاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية منذ 12 يوليو/تموز، في المناطق المتاخمة (توفوز وتافوش)، اللتين تحدهما أيضا جورجيا، وتقعان على بعد عدة مئات من الكيلومترات من ناغورني قره باغ.
كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تستدعي السفير الأردني بشأن معلومات حول توريد الأسلحة إلى أرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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