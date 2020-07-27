حكومة البحرين تترك لأولياء الأمور الخيار بشأن عودة الطلاب إلى المدارس

وتم الإعلان عن القرار عقب الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" البحرينية.
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كما اتخذ المجلس القرارات التالية خلال الاجتماع ذاته، من بينها: إعفاء المشتركين في خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين في مسكنهم الأول من دفع الرسوم البلدية لفترة ثلاثة شهور بدءً من يوليو/ تموز 2020، كما وافق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي لهيئة رعاية شؤون الخيل وذلك باستحداث إدارتين وتحديد مستوى منصب الرئيس التنفيذي .
ووافق مجلس الوزراء على قرار لائحة تنظيم الخدمات المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما وافق المجلس على مذكرة حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء بين حكومة مملكة البحرين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
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