وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بقيام عناصر "حزب الله"، بتنفيذ هجوم في منطقة رويسات العلم استهدفت مدرعة عسكرية إسرائيلية.
وتداول النشطاء مشاهد وصور تظهر تصاعد الأدخنة من المنطقة التي تمت فيها العملية، وهي عبارة عن منطقة جبلية توجد فيها بعض الأبنية.
وأشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن هذا الحادث مع لبنان هو "حادث أمني غير بسيط".
وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، حدوث قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المرتفعات الجبلية في المنطقة، تحديدا في المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا، ومحيط موقع رويسات العلم، استمر لساعة من الزمن.
وكشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن مجموعة تابعة لـ"حزب الله" تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولة استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها، ولا تزال الاشتباكات قائمة حتى الآن بين عناصر "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.
ويسمع دوي مدفعيات إسرائيلية وأصوات انفجارات عند مزارع شبعا وقرية الغجر وتلال كفرشوبا، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع على علو منخفض.
كانت هذه تفاصيل خبر المشاهد الأولى لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان... صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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