الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية "تخريبية" لحزب الله على الحدود مع لبنان

القدس - سبوتنيك. وجاء في البيان الذي نشره الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي أن "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة "جبل روس" حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ٣ إلى ٤ مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة سيادية إسرائيلية. لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لا نعرف وضعهم الصحي".
وأوضح البيان أنه لا توجد إصابات في القوات الإسرائيلية، وأنه "يتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية إلى الروتين،" لكن "الحدث لا يزال قائمًا".
وفي البيان أكد الجيش الإسرائيلي أن هناك "أيام معقدة ومتوترة أمامنا".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكد أن قوات "اليونيفيل" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تتواصل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني لتقييم الوضع على الحدود وتحاول خفض مستوى التوتر والحفاظ على ضبط النفس.
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