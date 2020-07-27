ضبط مواد كيماوية خطرة معدة للتهريب جنوبي العراق

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وأضاف البيان: "تم فتح الحاويات وتبين وجود مواد كيماوية خطرة في حاويتين وأنابيب ناقلة للنفط في حاويتين ومعمل لتصفية المياه في الحاوية الخامسة تم ختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بحماية الموانيء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن "الفاسدين" في الموانيء ستتم ملاحقتهم قانونيا.
وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
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