ونشر أدرعي على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" ببانا قال فيه: "أصدر جيش الدفاع تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس".
وأضاف البيان: "على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن عن حدث أمني بارز على الحدود الإسرائيلية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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