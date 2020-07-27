الجيش الإسرائيلي يعلن عن حدث أمني بارز على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ونشر أدرعي على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" ببانا قال فيه: "أصدر جيش الدفاع تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس".

وأضاف البيان: "على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".