ويسمع دوي مدفعيات إسرائيلية وأصوات انفجارات عند مزارع شبعا وقرية الغجر وتلال كفرشوبا، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع على علو منخفض. وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "حزب الله" اللبناني قام بعملية استهداف لألية عسكرية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وفي السياق نفسه، قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف المناطق والمدن اللبنانية المحاذية للموقع الإسرائيلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الحادث الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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