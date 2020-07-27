السودان... تدشين أول شحنة تصدير ذهب

وشهد الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، اليوم، في هيئة المواصفات والمقاييس، احتفال تدشين تصدير أول شحنة ذهب، الذي أقيم تحت شعار (سوا نعدي أي تحدي)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
© REUTERS / Hannibal Hanschke
وأفاد المصدر المسؤول في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن" وزير الطاقة والتعدين، عادل إبراهيم، قد أصدر قرارات بإلغاء بعض عقود الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب ومن ضمنها شركة روسية تدعى (روسيدر إجميت) الحائرة على مربع (بي 57) في ولاية البحر الأحمر".
يذكر أن وزارة الطاقة والتعدين، أصدرت بيانا صحفيا، كشفت من خلاله إلغاء اتفاقيات الامتياز مع شركات تعدين في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.
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