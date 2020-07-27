مقتل 3 من "أنصار الله" برصاص القوات اليمنية شرق الحديدة

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وأكد المركز الإعلامي "تمكن اللواء أول عمالقة من التصدي لمحاولة الحوثيين في محيط كيلو 16، وقتل 3 من عناصرهم المتسللة، وأصاب آخرين".
يأتي ذلك، غداة مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين، إثر هجوم شنته الجماعة صوب مواقع عسكرية في منطقة بيت مغاري شمال غربي مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، حسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة.
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