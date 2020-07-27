نتنياهو يعلق على عملية استهداف "حزب الله" لآلية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو أن "إسرائيل تواجه حادثا أمنيا خطيرا على حدودها الشمالية". فيما نقل مكتب رئيس الوزراء عنه قوله أمام الكنيست اليوم الاثنين أن "لبنان وحزب الله يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما قال الجيش الإسرائيلي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس بأن "على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية"، فيما أفاد مصدر لبناني لـ"سبوتنيك" بتنفيذ "قصف إسرائيلي على مرتفعات كفر شوبا القريبة من جبل روس (دوف) ".

كما أغلق الجيش الإسرائيلي المحاور الرئيسية بالمنطقة في ظل استمرار التعامل مع الواقعة، التي أعلنت هيئة البث الرسمية أن وزير الدفاع بني غانتس يجري مشاورات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت حول التطورات بالحدود اللبنانية.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن "حزب الله" استهدف آلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، مؤكدة أن هذه العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.