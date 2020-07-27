شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني: لا نريد الدخول فى محاور هنا وهناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتيّ ، أن بلاده تعول على المجتمع الدولى والدور العربي لحفظ أمن البلاد، معلنا تأييده لسياسة الحياد الإيجابي لبلاده، قائلا: "لا نريد الدخول في محاور هنا وهناك ولا نتدخل في شؤون دول أخرى".

وعن تصريحات وزير خارجية فرنسا الأخيرة، قال وزير خارجية لبنان في لقاء مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الاثنين: تصريحات لودريان عن لبنان تأتي في إطار المصارحة بين الأصدقاء.

وحول مصير قوات الأمم المتحدة في جنوب البلاد، أضاف وزير الخارجية اللبناني بقوله: متمسكون بوجود قوات يونيفيل في الجنوب".

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال، "إن زيارته إلى بيروت هدفها الوقوف بجانب لبنان واللبنانين، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك علاقات وثيقة مع لبنان، فضلا عن التاريخ المشترك بين البلدين.، وعلق بقوله:" عنوان زيارتي إلى لبنان "ساعدونا لنساعدكم".

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وحذر "لودريان" من الوضع الاقتصادي في لبنان قائلا: "الوضع في لبنان صعب وفى موقف خطير ومقلق جدا، فالأزمة الاقتصادية تعصف بهذا البلد ولديها تداعيات خطيرة على الشعب اللبناني..نريد تفادى أن تؤثر هذه الأزمة على الانفتاح المبنى عليه لبنان".

وأكد وزير خارجية فرنسا عزم بلاده البقاء إلى جانب اللبنانين ولا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة.، منوها بأن السلطة اللبنانية لم تلب مطالب الإصلاح والشفافية، ولا بديل أمام لبنان إلا خطة صندوق النقد الدولي.

وكشف عن تخصيص 50 مليون يورو كمساعدة للقطاع الصحى ، داعيا السلطات لوضع شبكات حماية لأنها غير موجودة مع توفير خدمات عامة ومساعدات صحية للشعب اللبناني.