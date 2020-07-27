شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لبنانية مطلعة لرويترز: حزب الله نفذ عملية ضد جيش إسرائيل فى مزارع شبعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لبنانية مطلعة، اليوم الاثنني، إن حزب الله اللبناني نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف أن عملية حزب الله جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.

Advertisements

وكانت قد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نشر فجر اليوم الأثنين مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على طول حدود لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك جاء عقب لقاء جمع وزير الدفاع باني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي أمس الأحد بالقرب من المنطقة الحدود الشمالية في وجود قائد المنطقة.