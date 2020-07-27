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أمين عام الأمم المتحدة يبعث رسالة لأمير الكويت للاطمئنان على حالته الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل أمين عام الأمم المتحدة رسالة لأمير دولة الكويت الشيخ الصباح الأحمد الصباح للاطمئنان على صحته وتمنى فيها له فيها الشفاء العاجل له 

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حيث ضمنت الرسالة خالص تحياته لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنياته لسموه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية كما عبر فيها عن تقديره لجهود سموه لمواصلة تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة ودعم أنشطتها المختلفة

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هذا بالإضافة إلى دوره القيادي والحاسم في العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وتطلعه إلى استمرار التعاون الوثيق في دفع العمل المشترك لدعم السلام والأمن في المنطقة وخارجها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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