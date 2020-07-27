الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية لكولومبيا لدعم جهودها فى مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوى على معدات طبية عاجلة، وسيستفيد منها ستة آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم فى احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال سالم راشد العويس سفير الإمارات لدى كولومبيا - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - "إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، فى ظل حرص قيادة البلدين على تنميتها وتعزيزها".

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وأضاف قائلا "في إطار استمرار جهود دولة الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في كولومبيا، فقد تم إرسال طائرة مساعدات طبية ثالثة اليوم إليها، حيث سبق وأن أرسلت الدولة طائرتين تحملان 21 طنا من المساعدات الطبية، بالإضافة إلى 200 ألف جهاز فحص (كورونا) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفا من الكوادر الطبية".. مؤكدا وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول في ظل الظروف التي يشهدها العالم جميعاً في مواجهة تلك الجائحة.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1144 طنا من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.