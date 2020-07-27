شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلي إن "حادثا أمنيا" وقع على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان اليوم الاثنين وأمر سكان المنطقة بالبقاء داخل المنازل.

وذكرت القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي أن تبادلا لإطلاق النار حدث بين قوات إسرائيلية ومسلحين، وأن انفجارات سُمعت في المنطقة.

وكانت قد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نشر فجر اليوم الأثنين مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على طول حدود لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك جاء عقب لقاء جمع وزير الدفاع باني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي أمس الأحد بالقرب من المنطقة الحدود الشمالية في وجود قائد المنطقة.