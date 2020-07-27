شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء على القطعانى يشرع فى توزيع مخصصات قيمة الأضاحي لأسر شهداء جيش ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرع اللواء علي صالح القطعاني رئيس لجنة شهداء ثورة الكرامة التابعة للجيش الليبي، في توزيع مخصصات قيمة الأضاحي لأسر الشهداء بأمر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر. وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الرئيس "سيريل رامافوزا " الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث تناول الاتصال بحث أهم القضايا على الساحة الليبية ومكافحة الإرهاب وتدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي وإرسالها لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا ما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والارهاب.

وقال مكتب إعلام الجيش الليبي إن حفتر بحث مع رئيس جنوب افريقيا دور الاتحاد الافريقي في رعاية العملية السياسية والتأكيد على دعم الحوار الليبي الليبي بعيداً عن الأطراف الداعمة للارهاب لضمان ارساء قواعد السلام والامن في ليبيا والقارة الافريقية. وبحث الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي اواصل العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تطويرها.