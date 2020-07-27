شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية : تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 112585 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أنه تم فحص 17141 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 929839".
وأكدت "الصحة العراقية" أنه تم تسجيل 1927 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 77144، فيما تم تسجيل 96 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 4458 حالة.
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